- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat luni ca nu vor fi probleme in privinta aprovizionarii populatiei cu energie electrica in aceasta perioada geroasa, precizand ca rezervele de gaze naturale din depozite sunt in limite normale, Hidroelectrica functioneaza la capacitate maxima, iar grupurile…

- Virgil Popescu a explicat la Realitatea PLUS ca va urma o ancheta in urma careia romanii vor putea fi despagubiți pentru stricaciunile produse de pana de curent care a avut loc ieri. "Dupa clarificarea motivelor incidentului care a afectat mai multe țari, exista o comisie care investigheaza acest lucru.…

- ”Vești bune pentru romani! Hidroelectrica a anunțat azi ca va reduce prețul la energia electrica. Facturi mai mici la energia electrica!Ii felicit pe cei de la Hidroelectrica care au facut un nou pas, se manifesta activ pe piața de furnizare și au venit cu o oferta buna pentru romani. Odata cu liberalizarea…

- Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, a transmis luni, ca liberalizarea pieței de energiei de la 1 ianuarie 2021 le va aduce romanilor facturi la energie mai mici cu 1 ban/kWh. „Da, facturi mai mici pentru romani!”, spune ministrul. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in…

- Americanii vor sa investeasca 7 mld. de dolari in Romania, in energie și infrastructura. Intre proiecte: reactoarele de la Cernavoda și autostrada Via Carpathia Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) in Romania, Adrian Zuckerman, a anuntat joi, cu ocazia unei vizite la Portile de Fier, intentia…