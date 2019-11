Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie cu un barbat in varsta de 87 de ani din SUA, a carui ultima dorința inainte sa moara a fost sa bea o bere impreuna cu familia sa, a devenit virala pe internet, noteaza Mediafax.Ultima dorința a lui All Norbert Schemm, un barbat in arsta de 87 de ani din Wisconsin, a fost sa bea o bere alaturi…

- Filmarea in care barbatul isi exprima dorinta a fost postata pe facebook. Iata dialogul dintre acesta si agentul de politie care l-a filmat. Politist: Cum asa degeaba sa fii arestat? Fara sa faci nimic? Barbat: Sunt muncitor, lucrez... Politist: Dar unde ai mai auzit tu asa…

- O noua prelevare de organe si tesuturi de la un pacient de 56 de ani cu accident vascular cerebral, din judetul Bihor, a avut loc, duminica dimineata, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, transmite Agentia Nationala de Transplant.

- Din ce in ce mai multe persoane, inclusiv celebritati, clerici si parlamentari, incearca sa opreasca executia americanului Rodney Reed, care ar trebui sa aiba loc in mai putin de doua saptamani.

- Un mesaj viral circula in ultimele ore pe rețeaua Whatsapp, iar utilizatorii naivi il distribuie mai departe. Mesajul anunța ca daca nu fac acest lucru, de acum incolo vor trebui sa plateasca pentr a folosi serviciile platformei de comunicare. Cum s-ar zice, ditamai directorii Andy și John (ha-ha!),…

- Moment induiosator intr-un ospiciu din Statele Unite ale Americii. John Vincent, fost veteran de razboi din New Mexico, a fost diagnosticat cu o boala nemiloasa, cancerul. Barbatul a avut ca ultima dorinta sa isi mai vada pentru o data cainele, singurul sau prieten. Ce a urmat dupa a starnit siroaie…

- Una din cele mai mari dorinte ale Regelui Mihai in ultimii ani de viata a fost ca si ramasitele pamantesti ale mamei sale, Elena, sa fie readuse in tara. Dorinta sa a fost indeplinita, Regina-Mama fiind reinhumata astazi in noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges, alaturi de fiul…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost gasit luni, in Dambovița, in zona Parcului Izvor din Capitala, acesta fiind scos la suprafața de scafandri, insa era deja mort. Poliția a preluat ancheta și a deschis dosar penal de morte suspecta, anunța MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Gheorghe Dinca, TUPEU…