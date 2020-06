​Viperele Negre, la jumatatea misiunii in Teatrul de Operatii din Afganistan

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, aproximativ 70 dintre militarii dislocați de Armata Romaniei in Afganistan, in cadrul misiunii NATO “Resolute Support”, in Irak – misiunea de tip coalitie “Inherent Resolve” si in Republica Centrafricana – misiunea Uniunii Europene de instruire si consiliere, vor fi repatriati, informeaza MApN.…

- ​Aproximativ 70 dintre militarii dislocati de Armata Romaniei in Afganistan, Irak si in Republica Centrafricana vor fi repatriati in contextul masurilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, transmite Ministerul Apararii Nationale. Ministerul Apararii Nationale a decis reconfigurarea numarului…

- Aproximativ 70 dintre militarii dislocati de Armata Romaniei in Afganistan, in cadrul misiunii NATO "Resolute Support", in Irak - misiunea de tip coalitie "Inherent Resolve" si in Republica Centrafricana - misiunea Uniunii Europene de instruire si consiliere, vor fi repatriati, informeaza un comunicat…

- "In contextul masurilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, Ministerul Apararii Nationale a decis reconfigurarea numarului de militari romani care acționeaza, in urmatoarea perioada, in unele misiuni internationale. Astfel, aproximativ 70 dintre militarii dislocați de Armata Romaniei…

- In contextul masurilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID 19, Ministerul Apararii Nationale a decis reconfigurarea, in urmatoarea perioada, in unele misiuni internationale.Astfel, aproximativ 70 dintre militarii dislocati de Armata Romaniei in Afganistan, in cadrul misiunii NATO ldquo;Resolute…

- Aproximativ 70 dintre militarii dislocati de Armata Romaniei in Afganistan, in cadrul misiunii NATO ‘Resolute Support’, in Irak – misiunea de tip coalitie ‘Inherent Resolve’ si in Republica Centrafricana – misiunea Uniunii Europene de instruire si consiliere, vor fi repatriati, informeaza un comunicat…

- Plutonierul adjutant principal Gicu-Florin Spulber a decedat sambata, 14 martie, in Germania, dupa ce a fost transportat din Baza Aeriana Kandahar la Centrul Medical Regional din Landstuhl, informeaza MApN, scrie Mediafax.Militarul avea 51 de ani, era casatorit și avea doi copii. Era angajat…

- Plutonierul adjutant principal Gicu Florin Spulber a decedat sambata, 14 martie, in Germania, dupa ce a fost transportat din Baza Aeriana Kandahar la Centrul Medical Regional din Landstuhl.Militarul avea 51 de ani, era casatorit si avea doi copii. Era angajat in M.Ap.N. din anul 1989 si participa la…