Stiri pe aceeasi tema

- Cearta dintre cei doi ar fi pornit de la cateva injurii aduse de Emi Pian in fața matușii lui Richard, sustine tatal suspectului. Cauza mortii lui Emi Pian. Liderul Duduienilor a fost injunghiat, insa legistii vin cu o varinta-soc. Cui i-ar folosi verdictul "Nu iți este pic de rușine,…

- Inmormantarea interlopului Emi Pian era programata duminica, 9 august, insa una din rudele sale a declarat ca funerariile vor fi amanate pana cand tatal acestuia, Nicolae Duduianu, nu va fi eliberat preț de cateva ore pentru a-si conduce fiul pe ultimul drum. Citeste si: Cauza mortii lui Emi…

- Doar romanii obișnuiți sunt amendați de autoritați cand incalca normele impuse prin lege. Nu e și cazul membrilor clanului Duduianu sau a prietenilor lui Emi Pian, care, ieri, s-au inghesuit la priveghi, fara maști și fara sa respecte normele de distanțare sociale. Poliția spune ca a aplicat zeci…

- Amenzi la priveghiul lui Emi Pian, dupa ce zeci de oameni, fara maști și nerespectand regulile de distanțare, s-au ingramadit in curtea liderului clanului Duduianu. Trupul neinsuflețit al lui Florin Mototolea, zis ”Emi Pian”, a fost adus la locuința sa din Rahova, unde așteptau zeci de persoane. Aproape…

- Dezvaluiri emoționante au ieșit la iveala despre casnicia lui Emi Pian cu soția lui, Cristina. Florin Salam a facut declarații inedite, in amintirea bunului sau prieten, liderul clanului Duduianu.

- Imagini incredibile in plina pandemie la priveghiul liderului interlop din capitala doborat intr-o o rafuiala cu un rival. Zeci, poate chiar sute de oameni stau practic lipiți unul de altul, iar Poliția și Jandarmeria sunt ținute la poarta. Se intampla in Sectorul 5, in cartierul Rahova, unde oamenii…

- Premierul olandez Mark Rutte a anuntat luni ca mama lui a murit recent si ca nu a putut-o vizita in ultimele saptamani din cauza masurilor de protectie impotriva raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters.Anuntul intervine in contextul unei polemici aparute in Regatul Unit, unde consilierul…