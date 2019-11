Viorica Dăncilă, "trollată" la Gaudeamus în timpul vizitei lui Klaus Iohannis Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a votat duminica dimineata, apoi a mers la targul de carte Gaudeaums, unde a facut un apel la "redescoperirea" cititului, care "nu poate fi inlocuit cu alte medii". "Este extrem de putin, dar sunt convins ca, incet-incet, oamenii or sa redescopere cititul, fiindca nu poate fi inlocuit prin alte medii. Stiu ca au fost teorii ca in ziua de astazi citesti pe smartphone, sau pe tableta. Nu este acelasi lucru si aceasta dorinta de a citi se formeaza numai prin citit, nu prin altceva. Cred ca, daca ma uit asa, in jur, este realmente prin data cand vad… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost pusa in incurcatura atunci cand a fost rugata sa spuna cum se calculeaza aria unui cerc. Intrebarea a venit in contextul in care Dancila declarase, cu o zi inainte, ca a dat meditații gratuite copiilor la matematica, la ea acasa, in apartamentul din Videle: "R² (raza la patrat,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a mers la slujba de la Biserica Romano - Catolica din Sibiu, alaturi de soția sa Carmen. Ieri, Iohannis a fost plecat in țara, in campanie, insa astazi a decis sa mearga la Sibiu, acolo unde locuiește soția sa. Cunoscuta pentru ținutele ei comentate aprig de…

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis a declarat duminica, dupa ce a votat, ca este optimista si ca este o zi foarte importanta, de aceea este foarte important sa vina toti romanii la vot. "Este o zi foarte importanta astazi. Am votat pentru Romania normala si va invit pe…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis a declarat duminica, dupa ce a votat, ca este optimista si ca este o zi foarte importanta, de aceea este foarte important sa...

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a mers la urne fara soțul sau. Daca Iohannis a votat la București, prima doamna a mers la urne la Sibiu, acolo unde locuiește. "Am votat pentru Romania normala și va invit pe toți la vot. Este foarte important sa vina toți romanii la vot",…

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a mers la urne fara soțul sau. Daca Iohannis a votat la București, prima doamna a mers la urne la Sibiu, acolo unde locuiește.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii…

- Carmen Iohannis s-a nascut in data 2 noiembrie 1960 la Sibiu. L-a cunoscut pe Klaus Iohannis la varsta de 22 de ani, cand era inca studenta. S-a casatorit cu Klaus Iohannis, la vremea aceea profesor, tot in noiembrie, la varsta de 29 de ani, dupa sapte ani de relatie. A lucrat ca profesoara la Agnita…

- Cum s-au imbracat regii si reginele la intronarea lui Naruhito al Japoniei Aproape 2500 de invitati au luat parte la evenimentele prilejuite in Tokyo cu ocazia intronarii imparatului Naruhito al Japoniei. Printre acestia, si Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si sotia acestuia, Carmen Iohannis.…