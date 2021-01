VIORICA DĂNCILĂ spune adevărul! Adevărul ei! A apărut deja coperta cărții Viorica Dancila, fost premier si presedinte al PSD, a anuntat luni ca in zilele urmatoare isi va lansa cartea cu dezvaluiri despre relatia cu Liviu Dragnea si cu ceilalti lideri ai PSD. Dancila a fost trimisa pe tusa de catre actuala conducere a PSD. SONDAJ: O treime din respondenți s-ar vaccina, dar 40% nu cred in vaccin in Romania „Pentru a raspunde curiozitatii prietenilor si neprietenilor, confirm faptul ca foarte curand va avea loc lansarea unei carti-interviu, pe care am realizat-o in colaborare cu jurnalista Marga Nitu. Am vorbit despre multe dintre provocarile perioadei in care am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier PSD Viorica Dancila face mai multe dezvaluiri despre perioada in care a condus guvernul intr-o carte ce urmeaza sa apara in zilele urmatoare. Ea spune ca Paul Stanescu, actual secretar general al PSD, a amenintat-o ca o „va distruge”. Se redeschid ȘCOLILE! Klaus Iohannis a spus zonele…

- Protest al Federatiei PUBLISIND in fata Ministerului Muncii Foto: Catalin Radu Sindicalistii din administratia publica, politie, penitenciare si grefa judiciara continua sa-si exprime nemultumirile fata de hotarârea privind înghetarea salariilor bugetarilor. Federatia PUBLISIND, afiliata…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, in Bucuresti - 107.233 si in judetele Cluj - 31.720 si Iasi - 28.743, potrivit datelor transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica. Judete cu numar mare de cazuri sunt…

- Most cases of SARS-CoV-2 infection have been recorded, since the beginning of the pandemic and until now, in Bucharest - 99,876 and in Cluj - 29,382 and Iasi - 26,939 counties, according to data reported on Wednesday by the Strategic Communication Group (GCS). Counties with a large number…

- Most cases of SARS-CoV-2 infections have been recorded, since the beginning of the pandemic and until now, in Bucharest - 94,380 and in Cluj - 28,130 and Iasi - 25,857 counties, according to data transmitted on Wednesday by the Strategic Communication Group (GCS). Counties with a large number of…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, in Bucuresti - 92.594 si in judetele Cluj - 27.553 si Iasi - 25.420, potrivit datelor transmise, luni, de Grupul de Comunicare Strategica. Judete cu numar mare de cazuri sunt Constanta…

- Și astazi, 9 noiembrie, Bucureștiul continua sa inregistreze cele mai multe noi imbolnaviri cu coronavirus in ultimele 24 de ore, 889, in scadere cu 394 de cazuri fața de ieri, dar și numarul de teste a fost de numai 11.445, intrucat duminica se prelucreaza un numar redus de teste. Capitala este urmata…

- Abilitațile, munca și perseverența constanțeanului care, in adolescența a fost model pentru Catalin Botezatu, animator in show-uri de televiziune estivale, dar și barman, l-au condus, la nici 40 de ani, pana in elita respectabila a oamenilor care conduc azi America. Pe langa afacerile sale, este membru…