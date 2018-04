Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, luni dimineata, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedinte al PSD, in biroul acestuia de la Parlament. Intalnirea, care a inceput in jurul orei 10,00, are loc inaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, pe a carei…

- Premierul Viorica Dancila are o discuție la aceasta ora cu liderul PSD, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Parlament. Intalnirea are loc inainte de sedinta Comitetului Executiv National, care va avea loc de la ora 11,00 la Palatul Parlamentului.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta…

- Premierul Viorica Dancila prezinta luni, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD (CEX), primul bilant al Guvernului, a anuntat liderul partidului, Liviu Dragnea. Social-democratii se reunesc luni, la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv National, la Palatul Parlamentului. Intrebat, saptamana…

- La mai putin de trei luni de la instalare, premierul Viorica Dancila pregateste schimbari in Guvern, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Deși Viorica Dancila spune ca nu se pune problema unei remanieri, surse social-democrate sustin insa ca premierul a discutat deja cu Liviu Dragnea cateva…

- In ultima vreme, au aparut in spatiul public mai multe infirmatii conform carora mai multi ministri ar fi vizati de o posibila remaniere. Danut Andrusca de la Economie ar fi fost pe lista neagra. Premierul Viorica Dancila iese la rampa si face lumina in acest subiect."Aceasta informaie de…

- 'Sigur ca fiecare martisor are o semnificatie. Un ban gaurit este martisorul primelor timpuri - agatat de snur un ban gaurit care era de argint - eu n-am avut de argint, e unul obisnuit', a declarat directorul general al Muzeului Satului 'Dimitrie Gusti', Paula Popoiu, care i-a daruit lui Liviu Dragnea…

- Iata cum s-a ales Moldova cu vreo sapte ministri - Viorel Stefan de la Galati, Ana Birchall sustinuta de vasluianul Dumitru Buzatu, rectorul sucevean Popa, analfabetul functional de la Neamt care s-a facut de bafta in toata tara Danut Andrusca de la Economie, bacauanul Lucian Sova de la Transporturi,…

- Reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare PSD, inainte de inceperea sesiunii Legislativului din luna februarie, va avea loc miercuri, a stabilit conducerea social-democratilor, dupa cum a anuntat duminica presedintele partidului, Liviu Dragnea. El a mai precizat ca Sevil Shhaideh…