- Dupa indelungi certuri, Veronica și Viorel le-au facut telespectatorilor „Acces Direct” o surpriza de proporție! Cei doi și-au dat mana și s-au sarutat de mama focului in fața camerelor de filmat. Cand parea ca in sfarșit au ingropat securea razboiului, Vulpița s-a sucit și a aruncat bomba, in direct!

- Veronica și Viorel sunt puși din nou pe cearta! Dupa ce ieri Vulpița și-a acuzat soțul de infidelitate, acum reproșurile vin din partea soțului sau. Barbatul din Blagești susține sus și tare ca tanara a furat!

- Nu-i de mirare, insa iata ca Veronica și Viorel sunt tot de primele locuri și de data aceasta, dupa ce in urma cu doar 2 zile au lansat o noua piesa. Soții Stegaru au deja jumatate de milion de vizualizara, iar numarul continua sa creasca de la o zi la alta!

- A fost o tensiune cumplita intre Veronica si Viorel, luni, dupa emisiune. In zadar a incercat Rafaelo sa-i linisteasca. Ba mai mult, Viorel a vrut s-o scoata pe Vulpita din ultima piesa lansata.

- Duminica, pe data de 24 mai, Veronica și Viorel au implinit 6 ani de casatorie. Din pacate, deși aceștia au participat la o cina romantica cu adevarat spectaculoasa, fericitul eveniment a fost umbrit de o veste bomba! Vulpița susține ca soțul sau o inșeala și ca are alta partenera!

- Vulpița și Viorel au fost surprinși in cateva ipostaze inedite. Cei doi soți au lasat balta certurile și au aratat ca pot face echipa buna. Unde? La curațenie. Aceștia s-au pus serios pe treaba și nu s-au lasat pana ce nu au facut luna toata casa!

- Veronica și Viorel au fost din nou protagoniștii unul scandal uriaș. Ieri, dupa sfarșitul emisiunii, cei doi soți și-au aruncat cuvinte dure, reproșuri și amenințari. La un moment dat, soțul Vulpiței a amenințat ca pleaca la gara, iar acum ea nu mai știe nimic de el. A ramas aceasta singura?

- Momente extrem de emotionante pentru cuplul Stegaru. In Joia Mare, Veronica si Viorel au avut parte de vizita duhovnicului lor. O vizita care i-a facut pe sotii Stegaru sa-si deschida sufletele mai tare ca niciodata și sa vorbeasca despre lucruri pe care, pana acum, le-au tinut doar pentru ei.