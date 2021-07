Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru, președinta PNL București ți susținatoarea lui Ludovic Orban la șefia partidului, a lansat un atac la adresa premierului Florin Cițu, in care ii transmite ca prima condiție pentru un lider este sa ii placa oameni, nu doar sa vii sa faci

- Violeta Alexandru, șefa PNL Bucuresti, a declarat ca Ludovic Orban merita sa ramana președintele PNL deoarece e apropiat de oameni, exact așa cum trebuie sa fie un lider, și nu doar se pozeaza cu ei, apoi le trantește ușa in nas. „Prima conditie ca sa fii lider este sa iti placa oamenii. Sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, in cadrul Conferintei de alegeri a Organizatiei PNL Maramures, ca niciun sustinator al premierului Florin Citu nu a avut de suferit de pe urma pozitiei sale la Congresul din toamna, motiv pentru care face apel la echipa competitoare „sa gandeasca…

- Violeta Alexandru, actualul președinte al PNL București, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Alexandru, fost ministru al Muncii, il va avea contracandidat pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Violeta Alexandru este susținatoare declarata a lui Ludovic Orban la șefia PNL, in…

- Au plecat in același timp de la București, dar Ludovic Orban a ajuns mai tarziu decat Florin Cițu la alegerile din PNL Iași, iar președintele liberal a fost taxat de premier. Ludovic Orban a ajuns in sala unde se desfașoara alegerile din filiala PNL Iași in timpul discursului premierul Florin Cițu,…

- Nicolae Toderas, coordonatorul tehnic al PNRR a plecat in concediu, la doar cateva zile dupa ce premierul a cerut ca nimeni sa nu faca asta, a dezvaluit newsweek.ro . Cererea de concediu a fost aprobata in 14 iunie, la trei zile de la interdictia anuntata de Cițu. Liderul PNL Bucuresti, Violeta Alexandru,…

- Lupta pentru șefia organizațiilor PNL care au președinți interimari a intrat in linie dreapta, fapt pentru care acum se contureaza echipele de conducere la nivel de județ și București, dar mai ales in ce tabara se poziționeaza fiecare organizație, adica cu Ludovic Orban sau cu Florin Cițu. Una dintre…

- Presedintele PNL Bucuresti si fost ministru al Muncii, Violeta Alexandru, iti arata sustinerea pentru Ludovic Orban, la sefia partidului. Aceasta sustine ca il va vota pe Ludovic Orban la congresul din toamna, subliniind ca „dincolo de wow, conteaza seriozitatea, liberalismul practicat, nu declarat”.…