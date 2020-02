Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile de la pierderea locului de munca, liftiera se intoarce la serviciu. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunțase sambata nu are nevoie de liftiera la minister și va merge pe scari sau iși va chema liftul singura, nu cum au facut predecesorii sai.Liviu Pleșoianu comenteaza situația…

- Ministrul Violeta Alexandru a anunțat ca nu are nevoie de liftiera la Ministerul Muncii, spunand ca poate urca și cobori pe scari sau, daca are nevoie de lift, e in stare sa apese și singura pe buton, conform Mediafax.Violeta Alexandru a scris pe Facebook ca exista o ”tradiție” in minister ca liftul…

- Violeta Alexandru, Ministrul Muncii, a anunțat joi intr-un mesaj pe Facebook elaborarea unei noi organigrame, ca parte din reorganizarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, ce presupune cu 101 posturi mai putine, astfel ajungandu-se la 323 de la 424 de...

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat marti seara, la Digi 24, ca surplusul de forta de munca din administratie este de aproximativ 150.000 de angajati si ca reducerea personalului din minister se va face numai dupa o analiza riguroasa, "nici cu razbunare si nici cu dorinta de a demonstra…

- "Discutiile pe care le-am avut cu pensionarii, respectiv cu angajatii Caselor Judetene de Pensii, mi-au aratat ca toate aceste platforme, toate aceste softuri, si in ceea ce priveste Casa de Pensii, si in ceea ce priveste ANOFM, si in ceea ce priveste Revisal, toate au vulnerabilitati. Cred ca trebuie…

- "As dori sa punctez faptul ca echipa guvernamentala a gasit astazi solutia, prin adoptarea unei hotarari de Guvern, pentru ca salariatii inspectoratelor teritoriale de munca sa-si poata primi salariile integral aferente lunii noiembrie, respectiv sa se poata plati taxele aferente acestor salarii",…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a avertizat ca nu se va feri sa inlocuiasca Posta Romana drept canal de distributie a pensiilor, in cazul in care se dovedeste ca postasii fac campanie electorala in beneficiul PSD, conform Agerpres."Problema mea este sa opresc jocul,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat joi, pe pagina sa de Facebook, ca a luat decizia de o numi pe Madalina Turza in functia de presedinte - secretar de stat al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. "Am luat decizia pentru…