Vinieta Oxigen e obligatorie de la inceputul anului, dar amenzile se dau din martie. Iata cat costa si de unde se poate cumpara

Stiri pe aceeasi tema

- Batalia pentru Primaria Capitalei a inceput deja din primele zile ale anului. Deocamdata, in cursa intra sigur Gabriela Firea, actualul primar, si Nicusor Dan, care ar putea primi sustinerea USR.

- Camerele de supraveghere care ii vor depista in trafic pe șoferii cu mașini care polueaza excesiv au fost deja montate de catre Primarie. Taxa Oxigen va intra in vigoare de la 1 inuarie 2020. Camerele vor scana numerele de inmatriculare, iar cei care nu respecta legea vor plati amenzi de pana la 2.000…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat luni, inainte de sedinta Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania, ca Bucurestiul ''nu este un oras bine pus la punct''. "Domnul presedinte are dreptate, Capitala nu e in acest moment un oras pus la punct, pentru motivul foarte intemeiat…

- "Oxigen pentru Bucuresti" Foto: Marcela Petcu Primaria Capitalei a amânat pâna în luna martie a anului viitor aplicarea taxei de poluare, cunoscuta si ca "vinieta Oxigen". Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca doreste ca în ianuarie si…

- "Ce-i porcaria asta, doamna Firea? Cum e posibil sa nu aiba oamenii din București caldura și apa calda de trei saptamani?? Mai ramane sa le taiați curentul și intoarceți Capitala pe vremea lui Ceaușescu!! Dupa 30 de ani, oamenii stau iar in frig? Va laudați cu cel mai mare targ de Craciun din Europa,…

- Consiliul general a adoptat, in sedinta de joi, proiectul vinietei pentru Bucuresti. In consecinta, in jur de 593.000 de proprietari de masini din Capitala si din Ilfov ar urma sa plateasca taxa pentru a putea circula pe soselele din oras. Proiectul a fost initiat de Gabriela Firea. 31 dintre…

- Proiectul vinietei pentru Bucuresti va fi, cel mai probabil, adoptat joi in forma propusa de Gabriela Firea, judecand dupa intentia de vot a consilierilor generali ai Capitalei. Iar asta ar inseamna ca - de la 1 ianuarie 2020 - mai bine de jumatate dintre bucurestenii care au masini ar putea fi nevoiti…

- ​​Una din cinci mașini inmatriculate in București și Ilfov nu va putea circula prin centrul Capitalei, iar alte peste 650.000 vor trebui sa plateasca vinieta pentru a circula prin oraș, daca la 1 ianuarie intra in vigoare taxa Oxigen, promovata de Gabriela Firea. Proiectul modificat de Primarie, prevede…