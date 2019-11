Stiri pe aceeasi tema

Targul de Cariere, cel mai mare organizator de evenimente de recrutare din Romania și Republica Moldova, anunța desfașurarea celui mai complex eveniment din domeniului IT, Cluj Tech Society, in...

In perioada 15-16 octombrie, la BT Arena, are loc ediția de toamna Targul de Cariere, cel mai complex eveniment de recrutare din Transilvania, la care participa peste 70 companii din domenii diverse...

Firmele care comercializeaza produse sau furnizeaza servicii de calitate mai proasta in Romania, comparativ cu alte state din Uniunea Europeana, risca amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri....

- Elena Udrea si-a botezat fetita. Cum a fost la eveniment si cum a fost revederea cu Traian Basescu! Elena Udrea a trait ieri emotiile pe care le visa de multa vreme, dupa cum a declarat. Si-a botezat fetia, pe micuta Eva Maria ce a venit pe lume in timp ce mama ei traia departe de Romania, in Costa…

Evenimentul a fost organizat in sala mare a Primariei Turda de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din Romania filiala Cluj.

- Lucian Mira si Georgiana Martoiu, doi tineri din comuna argeseana Corbi, si-au unit destinele sambata, pe varful Moldoveanu (2.544 de metri), cel mai inalt munte din Romania. Au urcat pana in varf peste 50 de persoane, inclusiv primarul Virgil Baciu, care a oficiat casatoria.

- Noul stadion din Arad prinde din ce in ce mai mult contur. In aceste zile, muncitorii monteaza scaunele și instalația de nocturna a arenei care va avea o capacitate de 12.000 de locuri și care va costa 14 milioane de euro.

Siteul TurdaNews a obținut cea mai buna clasare din ultimul an, conform Trafic.ro, in ceea ce privește audiența inregistrata in raport cu celelalte siteuri din Romania, in saptamana...