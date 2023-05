Stiri pe aceeasi tema

- Ritmuri de jazz, blues și folclor, pe scena Parcului Tineretului din Sebeș. Concerte și activitați la Festivalul ”Lucian Blaga” Vineri, 12 mai 2023, incepand cu ora 20.00, pe scena in aer liber, amplasata in Parcul Tineretului din Sebeș vor avea loc „intalniri majore” ale publicului cu artiștii invitați…

- 12-14 mai| „Arhaic”, expoziție de arta fotografica, a actorului sibian Jeno Major, la Sebeș și Lancram 12-14 mai| „Arhaic”, expoziție de arta fotografica, a actorului sibian Jeno Major, la Sebeș și Lancram In perioada 12-14 mai 2023, in cadrul unei expoziții eveniment, intitulata „Arhaic”, la Sebeș…

- Vineri, 12 mai 2023, incepand cu ora 20.00, pe scena in aer liber, amplasata in Parcul Tineretului din Sebeș vor avea loc „intalniri majore” ale publicului cu artiștii invitați in cadrul celei de-a XLIII-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”: Dorel Vișan, Florin Coșuleț, trupele Arhaic…

- In perioada 12-14 mai 2023, in cadrul unei expoziții eveniment, intitulata „Arhaic”, la Sebeș și la Lancram pot fi admirate lucrarile de arta fotografica ale actorului sibian Jeno Major. Vineri, 12 mai, expoziția va fi gazduita de Casa Memoriala „Lucian Blaga” din Lancram, putand fi vizitata incepand…

- 13 mai: Concert extraordinar la Sebeș, prezentat de Orchestra Simfonica a Filarmonicii Brașov, la Festivalul ”Lucian Blaga” Sambata, 13 mai 2023, incepand cu ora 20.30, pe scena in aer liber amplasata in Parcul Tineretului din Sebeș va avea loc un concert extraordinar susținut de Orchestra Simfonica…

- EVENIMENTELE lunii MAI 2023 in județul Alba: Festivalul de teatru, Sarbatoarea Libertații, Noaptea Muzeelor. CALENDAR Luna mai aduce mai multe evenimente ce se vor desfașura la Alba Iulia, in Cetatea Alba Carolina, dar și in alte locații din județ. Va fi Festivalul de Teatru ”Povești”, Sarbatoarea Libertații…

- ”Școala altfel” la Sebeș: Peste 1.500 de elevi din țara au participat la activitați coordonate de Centrul cultural Peste 1500 de elevi din Sebeș și din țara au participat, in saptamana 27 februarie – 5 martie, la activitați ”Școala altfel” derulate in cadrul instituțiilor subordonate Centrului Cultural…

- FOTO| O zi inedita in „Școala altfel”: Elevi ai Liceului „Lucian Blaga” Sebeș au vizitat Tribunalul Alba. Au simulat un proces penal in sala de judecata FOTO| O zi inedita in „Școala altfel”: Elevi ai Liceului „Lucian Blaga” Sebeș au vizitat Tribunalul Alba. Au simulat un proces penal in sala de judecata…