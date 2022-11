Stiri pe aceeasi tema

- Vinerea este ziua cea mai neagra pe șoselele din țara noastra, cand au loc cele mai multe accidente rutiere grave, arata datele prezentate de Poliția Romana in Buletinul Siguranței Rutiere 2021. Astfel, anul trecut, in zilele de vineri s-au produs peste 770 de accidente grave, in timp ce 717 au avut…

- In perioada 1 ianuarie -30 septembrie, in muncipiul București s-au inregistrat 316 accidente rutiere grave in urma carora 27 de persoane au decedat, 295 au fost ranite grav și 45 ranite ușor, anunța Poliția Capitalei.

- In perioada 1 ianuarie -30 septembrie, in muncipiul București s-au inregistrat 316 accidente rutiere grave in urma carora 27 de persoane au decedat, 295 au fost ranite grav și 45 ranite ușor, anunța Poliția Capitalei, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Accidente grave pe soselele din Romania. Un sofer a murit pe loc, iar o femeie a fost ranita in judetul Buzau. De asemenea, alte 11 persoane au fost ranite in urma a doua accidente in Maramures si Constanta. Accident in Maramures. Noua persoane au ajuns la spital Un alt accident cumplit s-a petrecut…

- Acțiunile polițiștilor rutieri și de ordine publica cu aviz de poliție rutiera au drept scop prevenirea evenimentelor grave inregistrate in ceea ce privește domeniul rutier, iar respectarea regulilor de circulație de catre toți cetațenii ar reduce semnificativ tragediile care se intampla in jurul nostru.…

- Peste 1.000 de persoane au decedat, iar alte 2.200 au fost grav ranite in accidente rutiere in Romania, in ultimele opt luni Peste 1.000 de persoane au decedat, iar alte 2.200 au fost grav ranite in accidente rutiere in Romania, in ultimele opt luni In ultimele 8 luni, peste 1.000 de persoane au decedat…

- Peste 1.000 de persoane au murit si alte aproximativ 2.260 au fost ranite grav, in ultimele 8 luni, in accidente rutiere produse la nivelul intregii tari, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).

- Peste 1.000 de persoane au murit si alte aproximativ 2.260 au fost ranite grav, in ultimele 8 luni, in accidente rutiere produse la nivelul intregii tari, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…