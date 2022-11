Stiri pe aceeasi tema

- „In cadrul unei serii de acțiuni de control intreprinse de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Giurgiu, a fost verificata și unitatea aparținand Cristin Trans SRL din satul Dobreni, comuna Varaști, din județ, unde au fost constatate abateri de la legislația in domeniu, care…

- Un control facut de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Giurgiu la un magazin care apartine firmei Cristin Trans SRL din satul Dobreni, comuna Varasti, a scos la iveala nereguli grave, comisarii propunand suspendarea activitatii magazinului pentru jumatate de an. In urma neregulilor…

- In data de 11.11.2022, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Iasi a desfasurat o actiune de control a operatorilor economici care presteaza servicii de alimentatie publica din Iasi, impreuna cu reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de Munca si ai Politiei Romane. A fost…

- In saptamana 24-28 octombrie, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Suceava a realizat 24 acțiuni de control pentru a verifica modul in care este respectata legislația in domeniu, in cadrul unor tematici naționale și locale, precum și ca urmare a cercetarii reclamațiilor și sesizarilor…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Bistrita-Nasaud a fost sesizat cu privire la distribuirea unor cornuri mucegaite, la sfarsitul saptamanii trecute, in mai multe scoli din municipiul resedinta, potrivit informatiilor furnizate de catre seful CJPC, Stelian Dolha.

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Cluj a realizat, in ultima saptamana, o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control.Astfel,…

- In ultima saptamana, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Bistrița-Nasaud a realizat o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control.…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Dolj a realizat, in ultima saptamana, o serie de acțiuni, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu, in magazinele lanțului de supermarketuri Penny, ca parte a unei tematici naționale de control. In…