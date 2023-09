Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE! Adriana Georgiana Sirbu, adolescenta pentru care polițiștii au activat sistemul RO-ALERT, a fost gasita in padure. Potrivit unor surse, motivul pentru care a fugit de acasa este o relația interzisa pe care o are cu un tanar din Ferești, in varsta de 21 ani. Parinții nu sunt de acord cu iubirea…

- BANI… Vesti proaste pentru elevii cu burse sociale. Ministerul Educatiei a pus in dezbatere noua metodologie de acordare a burselor scolare, iar potrivit documentului, cei cu un parinte decedat nu vor mai primi burse sociale, daca venitul mediu net pe membru de familie va depasi salariul minim net pe…

- E alerta in Constanța, unde poliția cauta un criminal. O fata de 12 ani a fost gasita moarta intr-un parc din Mangalia, in aceasta dimineața. Trupul fetei a fost descoperit la ora 5.30 in parc. Polițiștii fac cercetari la fața locului. S-a constatat ca pe trup fata avea semne de violența, iar anchetatorii…

- Mobilizare pentru gasirea unei botoșanence. La data de 2 august 2023, in jurul orei 22:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 10 Ștefanești au fost sesizați, de catre o femeie de 56 de ani, din comuna Ripiceni, cu privire la faptul ca nu o mai gasește pe sora sa, de 90 de ani, […]…

- O adolescenta din Bucuresti a fost gasita decedata in casa prietenului dintr-o localitate din Neamt, in urma unei hemoragii genitale. Fata trebuia sa participe la o conferinta a elevilor. Politistii efectueaza cercetari, pentru a stabili imprejurarile in care o fata de 16 ani si-a pierdut viata in locuinta…

- VESTE BUNA… Firma vasluiana S.C. Conbetas S.R.L a fost declarata castigatoarea licitatiei pentru executia proiectului „ Asfaltare si modernizare strazi in cartierele Munteni si Podeni, lot 1″.Este vorba despre 21 de strazi din cele doua cartiere, care vor fi reabilitate cu fonduri prin programul „Anghel…

- DECES… Femeia in varsta de 74 de ani, din Solești, care asta-iarna a fost batuta, udata și abandonata in ger de un vecin turmentant, scapand cu viața doar printr-o minune, a fost gasita ieri moarta in casa. Cel care a salvat-o atunci și care i-a avut grija ulterior a fost hușeanul Marin Lila, tot el…

- James Cameron, regizorul filmului „Titanic”, spune ca vestea despre explozia submersibilului Titan „cu siguranta nu a fost o surpriza”, potrivit CNN. Cineastul a declarat joi pentru Reuters ca si-ar fi dorit sa fi tras un semnal de alarma mai devreme, marturisind ca din punctul lui de vedere designul…