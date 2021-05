Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și FCSB se infrunta azi, de la ora 19:00, in Supercupa Romaniei. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. In caz de egalitate dupa 90 de minute, se trece direct la executarea loviturilor de departajare de la 11…

- Bayern și PSG se intalnesc azi, de la ora 22:00, in meciul tur din „sferturile” Champions League. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Returul este programat saptamana viitoare, marți, la Paris, de la aceeași ora. ...

- Gigi Becali a reacționat dupa ce meciul dintre FCSB și CS Universitatea Craiova a fost mutat la Giurgiu. FCSB - Craiova se disputa duminica, 4 aprilie, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, DigiSport 1 și Telekom Sport 1 Vineri, jucatorii de la FCSB au aflat…

- Gaz Metan și CS Universitatea Craiova deschid runda #27 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Craiova e pe 3 in Liga 1, la 7 puncte de ocupantele primelor doua locuri, FCSB și CFR Cluj. Gaz Metan se claseaza…

- Petrolul Ploiești și Astra Giurgiu se intalnesc in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Meciul va incepe la ora 20:30 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport, TelekomSport și Look Sport +. Meciul se va juca la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oana”. ...

- Academica Clinceni și CS Universitatea Craiova se intalnesc intr-un meci contand pentru etapa 23 a Ligii 1. Partida va incepe la ora 14:30 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Toate rezultatele și programul etapei 23…

- Viitorul Tg. Jiu și Gaz Metan se intalnesc astazi, de la ora 15:00, in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, Telekom Sport și Look Sport. Viitorul Tg. Jiu ocupa locul 2 in Liga 2, avand doar 4 puncte sub liderul…