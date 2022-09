Viitorul sistemelor de energie electrică: ce trebuie să facă întreprinderile din industrie pentru optimizarea activității Industria energiei electrice este strans legata de traiul populației și de securitatea naționala. Reprezentand infrastructura-cheie a sistemelor de energie electrica, rețelele de comunicații de energie electrica trebuie sa fie sigure și fiabile, pentru a garanta funcționarea in condiții de siguranța și de stabilitate a sistemelor de energie electrica. In acest context, este importanta construirea unei rețele avansate de comunicații de energie electrica, orientata spre viitor, care sa ofere un sprijin solid in vederea garantarii alimentarii cu energie electrica și crearii unor noi sisteme de energie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

