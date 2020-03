Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Un moment extrem de important, de mult timp așteptat de locuitorii comunei Mica, va avea loc joi, 5 martie 2020, zi in care se va semna contractul de execuție privind introducerea rețelelor de alimentare cu apa in comunele Mica și Unguraș. „Este o zi mult așteptata de noi toți și iata…

- Ofertele educationale ale institutiilor militare de invatamant de marina le sunt prezentate elevilor din judetul Arges, incepand de luni, de catre o delegatie a Fortelor Navale Romane. La festivitatea de deschidere a activitatilor, desfasurata luni la Cercul Militar din Pitesti, a fost…

- Președintele a decorat mai multe instituții și asociații revoluționare Foto: presidency.ro. Prima acțiune din cel de-al doilea mandat al președintelui Klaus Iohannis a fost decorarea, sâmbata, a mai multor asociații care îi reprezinta pe revoluționari, pe foștii deținuți politici…

- Edi Iordanescu, antrenorul celor de la Gaz Metan Mediaș, a vorbit, joi, intr-o conferința de presa despre declarațiile oficialului lui Dinamo București, Florin Prunea, conform carora arbitrii i-au favorizat pe medieșeni in partida cu Poli Iași, scor 1-2, anunța MEDIAFAX.La conferința de presa…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a avut un discurs dur la adresa lui Ionuț Panțiru, fundașul stanga de 23 de ani. Panțiru a fost titular de drept la FCSB, dar la meciul cu Viitorul, a fost scos la pauza. Becali l-a certat pe acesta pentru ca a greșit in meciul cu Astra, 1-2, și se considera vinovat pentru…

- Dan Petrescu (51 de ani) a susținut azi conferința de presa premergatoare partidei cu Astra Giurgiu de luni. Tehnicianul campioanei a anunțat, printre altele, ca nu vrea sa urmareasca meciul Viitorul - FCSB, care se joaca in aceasta seara. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul…

- Peste 200 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre echipele FC Viitorul si FCSB, din cadrul Campionatului National de Fotbal, Liga I.Partida se disputa duminica, 15 decembrie a.c.,…

- CFR Cluj is leading Football League I after the matches of the 20th round played Friday through Tuesday.Here are the rankings: G V E D SG-RG P 1 Astra Giurgiu 20 12 4 4 30-18 402 CFR Cluj 20 11 5 4 42-16 383 FC Viitorul 20 10 5 5 41-23 354 Universitatea Craiova…