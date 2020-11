[VIDEO]O familie de traci au blocat intrarea în țară: au fost reținuți la Nădlac Incredibil, dar adevarat: o familie cu trei copii a fost reținuta duminica seara de catre polițiștii de frontiera maghiari pentru ca la intoarcerea in Romania s-au declarat traci. Ei au refuzat sa prezinte vreun document de identitate. Intregul eveniment a fost transmis live pe Facebook. Cei cinci romani s-au prezentat pentru a intra in țara […] The post [VIDEO]O familie de traci au blocat intrarea in țara: au fost reținuți la Nadlac appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

