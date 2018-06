Audi Q8 devine noul SUV varf de gama al marcii premium germane din Ingolstadt, modelul urmand sa fie lansat pe piața in al treilea trimestru din 2018. Așa cum BMW X6 este o alternativa mai sportiva la BMW X5, aceeași logica este urmata și de Audi Q8, in comparație cu Audi Q7. Spre deosebire de alte modele Audi, Q8 are un design puternic individualizat și neregasit in prezent la celelalte mașini ale marcii germane. Mașina este produsa in Slovacia, la Bratislava, unde va fi fabricat și viitorul Audi Q4.