Stiri pe aceeasi tema

- “Multi dintre primarii aflati la primul mandat am gasit o devalmasie in felul in care s-a facut dezvoltarea pe anumite zone. Daca nu oferim o calitate a viettii si o dezvoltare armonioasa, valoarea acestor dezvoltari va scadea in urmatorii ani. Nu suntem impotriva dezvoltarii, ci pentru o dezvoltare…

- Ciprian Ciucu a declarat, joi, la videoconferinta News.ro – Orasul meu – Acasa si la Birou – Editia a III-a, ca miercuri a picat PUZ-ului Sectorului 6 in instanta. “Ieri, a picat in instanta, a fost contestat PUZ-ul Sectorului 6. Era deja suspendat, la initiativa unor cetateni si a colegilor de la…

- Proiectul face parte din Programul multianual REACTIS ndash; Reabilitare Constanta Istorica pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in centrul istoric Constanta si alte perimetre considerate prioritare din municipiul Constanta…

- Angajații din Romania s-au saturat de munca de acasa și doresc sa revina la birou. STUDIU Angajații din Romania s-au saturat de munca de acasa și doresc sa revina la birou. STUDIU Angajații din Romania care au fost nevoiți sa lucreze preponderent de acasa, in ultimele 18 luni, din cauza pandemieie de…

- Angajații romani care au fost nevoiți sa lucreze mai mult de acasa in ultimele 18 luni din cauza pandemiei doresc sa revina la birou, in condițiile in care mai mult de jumatate dintre aceștia asociaza revenirea la birou cu „intoarcerea la normalitate” și resimt lipsa socializarii cu colegii, noteaza…

- Dupa mai bine de 18 luni acasa, lucratorii din intreaga lume au inceput sa se intoarca la birou. Cu toate acestea, „marea revenire” a fost lenta. Planurile au fost intarziate și s-a instalat confuzie pe masura ce companiile navigheaza in regulile locale Covid, preocuparile legate de varianta Delta,…

- Mai mulți localnici din Brașov, din doua zone adiferite ale orașului se plang ca traiesc zilnic cu teama de nu fi atacați de urși. Oamenii cer ajutor autoritaților centrale, pentru ca spun ei, cele locale nu par sa faca nimic pentru siguranța lor. Oamenii se simt neajutorați și spun ca, o data chemați…

- La data de 06 septembrie 2021, Poliția Municipiului Fagaraș a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 05 septembrie a.c., in jurul orei 13,00, un barbat, in varsta de 82 ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau din localitatea Boholt, județul Brașov și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente:…