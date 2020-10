Stiri pe aceeasi tema

- Xbox Series S, care va fi lansat pe 10 noiembrie, este mai accesibil ca preț fața de Xbox Series X. Fanii Xbox au de ce sa fie fericiți. Daca erau speriați de dimensiunile mari ale viitoarei console de la Microsoft, anume Series X, sau de prețul piperat, acum au o varianta sa se bucure de experiența…

- „Wonderwall” al trupei Oasis a fost desemnat cel mai bine vandut cantec britpop al anilor 1990, informeaza NME, potrivit news.ro.Single-ul de pe cel de-al doilea album al grupului englez, „What’s the Story) Morning Glory?”, lansat in 1995, s-a clasat pe primul loc in Official Top 50 Britpop Songs…

- Lungmetrajul "Tenet", considerat filmul verii din acest an, un blockbuster de actiune cu elemente SF regizat de cineastul Christopher Nolan, va fi lansat miercuri - inclusiv in Europa - si este asteptat ca un veritabil "Mesia" de administratorii lanturilor de cinematografe, profund afectate de actualul…

- Trupa rock moldoveneasca Zdob Și Zdub a lansat piesa "На Ивана Купалу", care a fost interpretata de solista renumitei trupe ruse "Маша и Медведи", Maria Makarova. "Pentru creație in comun am ales una dintre cele mai populare melodii din noul album al trupei ("Bestiarium" a fost lansat in noiembrie 2019)…

- Noi fotografii cu printul George al Marii Britanii, al treilea in ordinea succesiunii la tron dupa bunicul sau, printul Charles, si tatal, printul William, au fost date publicitatii marti seara, cu o zi inaintea aniversarii sale de 7 ani.

- Fostul membru al trupei O-ZONE Radu Sarbu isi bucura fanii cu o noua surpriza muzicala. Artistul a lansat o noua piesa si un videoclip intitulat "Iubesc dragostea ta".Membrii trupei O-ZONE s-au desparțit in 2005.

- Timișorenii de la Grave For Sale au lansat o noua melodie, care poarta numele de „Surfista”, piesa care va fi inclusa pe urmatorul disc al timișorenilor. Trupa a inceput anul cu o serie promițatoare de concerte in Budapesta, Viena, Loffingen și Frankfurt, dar aventurile și speranțele de viitoare turnee…

- Simona Gherghe este in culmea fericirii, caci soțul ei a implinit astazi 44 de ani. Cum o astfel de eveniment nu avea cum sa treaca fara sa nu fie celebrat, fosta prezentatoare i-a pregatit o surpriza emoționanta. Iata ce cadou i-a facut vedeta partenerului sau de viața!