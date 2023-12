Stiri pe aceeasi tema

- EXEMPLU… O invațatoare din Huși a reușit prin forțe proprii un lucru excepțional: a devenit pe cont propriu și printr-o voința admirabila, un ambasador voluntar și inimos nu doar al locurilor sale natale, ci al imaginii unei țari intregi. Și daca poate unii, chiar localnici fiind, nu au aflat inca acest…

- UPDATE 16.30: Polițiștii acuzați in dosarul de luare de mita, instrumentat de DGA – Serviciul Județean Anticorupție Vaslui, au fost aduși la Tribunal. Judecatorul de drepturi și libertați va fi cel care va stabili daca trebuie aplicata o masura preventiva fața de polițiștii Roman Florin, Huțuțui Dumitru,…

- BATAIOASE… Huseanca Gilberta Wilson a reusit sa straluceasca si in faza de „Knockout”, etapa in care confruntarea de la Vocea Romaniei se da intre trei concurenti cu voci mari. Desi a avut de trecut de doua tinere foarte talentate, Silvia Visinescu si Elisoa Cynthia, Gilberta si-a jucat cartea cu o…

- ȘOC… Frumoasa polițista prinsa la furat haine intr-un mall din Iași este o tanara hușeanca in varsta de 22 de ani, Geanina Lorenț. Fata a devenit agent principal de Poliție dupa absolvirea unei școli de subofițeri, reușind sa se angajeze in cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari. Numai ca acest…

- DURERE… Un tanar din municipiul Vaslui si-a pierdut viata in urma unui stupid accident produs pe o autostrada din Spania, in apropiere de Madrid. Alex Avram se deplasa cu propriul autoturism spre capitala Spaniei cand, la un moment dat, a sesizat ca una dintre rotile masinii este desumflata. Barbatul…

- INEDIT… Tanara originara din Husi, Gilberta Wilson, cea care a mers la Vocea Romaniei si i-a cucerit pe toti cei cinci antrenori, dar si publicul cu vocea sa, perfect pusa in valoare de piesa „Di mi nombre”, a avut parte de o situatie cu totul inedita pe scena celebrei emisiuni. Aflata in echipa lui…

- FINAL… Autoritațile locale au facut, zilele trecute, recepția la lucrarile de pe strada Traian. Acestea au constat in refacerea parții carosabile in lungime totala de 900 m liniari, realizare trotuare, canalizații tehnice cu o lungime totala de 2090 m liniari, marcaje și semnalizare rutiera. Pistele…

- CUCERITOARE… Fata cu voce superba și nume exotic de la „Vocea Romaniei”, Gilberta Wilson, care a cantat piesa Rosaliei „Di mi nombre”, cucerind juriul și publicul deopotriva, are radacini hușene! In varsta de 29 de ani, Gilberta locuiește acum in Andaluzia, Spania, insa a venit la celebra emisiune de…