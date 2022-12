(VIDEO) Vâlcea: Un adolescent a murit și alți doi au fost răniți într-un accident în Băbeni Un adolescent de 16 ani a murit iar alti doi, cu varste de 13 și 14 ani, sunt grav raniti dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod in Babeni, județul Valcea. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca, un minor in timp ce conducea un autoturism in care se mai aflau alți 2 pasageri, pe DN 64, in localitatea Babeni, ar fi pierdut controlul volanului, intrand intr-un cap de pod și ulterior ricoșand intr-un stalp. In urma impactului a rezultat decesul unuia dintre minorii aflați in autoturism, cat și ranirea celorlalți 2, care au fost transportați la spital… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

