(VIDEO) Val de controverse după declarațiile lui Andrei Marga de la Alba Iulia Declarațiile facute de Andrei Marga intr-o conferința publica susținuta la Alba Iulia pe 14 septembrie 2022 au starnit reacții pro și contra. ”Suntem aici cu o situatie absolut speciala si o spun cu toata raspunderea, Ucraina este in frontiere nefiresti. Ea trebuie sa cedeze teritorii Ungariei – Transcarpatia, Poloniei – Galitia, Romaniei – Bucovina si Rusiei – Donbasul si Crimeea. Sunt teritorii ale altor tari. Ne cramponam, asta este, va fi conflict. Si inchei cu aceasta, sa fim foarte limpezi: cat timp nu se rezolva printr-o discutie si cu America si cu Rusia, Germania, Ucraina si cu China… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

