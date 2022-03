Stiri pe aceeasi tema

- Invazia rusa in Ucraina va face joi obiectul unei dezbateri urgente in cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, in timpul careia Kievul, sustinut de o larga coalitie de tari, vrea sa ceara o ancheta asupra incalcarilor drepturilor omului de catre Moscova, informeaza

- Președintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa vorbeasca duminica cu Vladimir Putin din Rusia intr-un „ultim efort diplomatic posibil” de a evita invazia Ucrainei. De asemenea, președintele american Joe Biden va convoca o intalnire cu echipa sa de securitate naționala tot duminica, scrie France 24,…

- Separatistii pro-ruși din estul Ucrainei au anunțat joi ca forțele guvernamentale au deschis focul, pe teritoriul controlat de ei, de mai multe ori in ultimele 24 de ore. Ei au comunicat ca incearca sa determine daca tirurile au produs victime.

- O eventuala decizie a Ucrainei de a renunta la ambitia de a deveni membra a Aliantei Nord-Atlantice ar reprezenta un raspuns adecvat la solicitarile Rusiei si ar facilita depasirea crizei, a anuntat luni Administratia Vladimir Putin. "Se subintelege ca un angajament confirmat al Ucrainei,…

- Ucraina si Turcia vor semna peste zece acorduri, inclusiv de liber schimb, cu prilejul vizitei pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan o va efectua joi la Kiev, a declarat miercuri premierul ucrainean Denis Smigal, transmite Reuters. Erdogan va continua joi seria liderilor care se deplaseaza…

- Partidul de opoziție „Georgia Europeana” a proiectat, miercuri seara, pe o cladire din Tbilisi care aparține Rusiei, steagul Ucrainei cu mesajul „Glorie Ucrainei” și pe cel al NATO, in contextul in care Moscova amenința Kievul prin comasarea trupelor la granița.

- ​Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni Uniunii Europene sa ramâna unita în fata Rusiei, în cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele Consiliului European Charles Michel si dupa declaratii controversate ale unor responsabili germani, relateaza AFP si Reuters.…

- Ministrii de externe din tarile Aliantei Nord-Atlantice se întrunesc vineri, în format de videoconferinta, pentru a adopta o pozitie comuna în perspectiva reuniunii Consiliului NATO-Rusia din 12 ianuarie consacrate reducerii tensiunilor legate de Ucraina, transmite agenția DPA, citata…