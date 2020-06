Stiri pe aceeasi tema

- Orașul american Atlanta a fost cuprinsa de revolte violente sambata seara, dupa ce Rayshard Brooks, un tanar de culoare de 27 de ani, a fost impușcat mortal de polițiști in parcarea unui fast-food din Atlanta.Sute de oameni au ieșit sa protesteze in strada dupa moartea lui Brooks, iar poliția a operat…

- Autoritațile din Coreea de Nord au confirmat primele cazuri de coronavirus in aceasta țara, dar intr-un mod neobișnuit. Oficialii comuniști au menționat cazurile de Covid-19 in cadrul unor prelegeri publice. Conform Reuters, care citeaza Radio Free Asia, autoritațile nord-coreene au transmis cetațenilor…

- Fortele Armate americane din Japonia au extins miercuri starea de urgenta sanitara publica la toate bazele lor de pe intreg teritoriul nipon, unde se inregistreaza o crestere constanta a contaminarilor cu noul tip de coronavirus, iar guvernul a declarat stare de urgenta pentru majoritatea zonelor populate,…

- Autoritatile din Coreea de Sud au raportat joi cel mai mic numar zilnic de infectari cu noul coronavirus din ultimele sapte saptamani, informeaza DPA. Un numar de 39 de cazuri au fost confirmate miercuri, potrivit Centrului de Control si Prevenire a Bolilor din Coreea de Sud, al carui sediu se afla…

- Coreea de Nord - una dintre putinele tari din lume care nu a semnalat niciun caz de coronavirus - da asigurari ca efectueaza in continuare teste de depistare si ca a plasat 500 de persoane in carantina - ca masura de precautie -, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii, relateaza Reuters.

- SUA le-au cerut vineri cetatenilor americani aflati in Japonia sa revina in tara sau sa fie pregatiti sa ramana pe teritoriul japonez pe o perioada nedeterminata in contexul unei potentiale cresteri a numarului cazurilor de COVID-19, transmite Reuters. ''Daca cetateni ai nostri doresc sa se…

- Toata Planeta cere ajutorul acestei țari. Ea este soluția pentru coronavirus Sute de țari de pe tot Globul pamantesc cer ajutor acestei țari. Ea pare sa fie singura care a reușit pana acum, intr-un mod eficient, sa faca fața epidemiei de coronavirus. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Larry Edgeworth, un angajat de mult timp al NBC și tatal a doi copii, a murit joi, in urma confirmarii lui cu coronavirus. Barbatul suferea si de alte boli, astfel ca virusul i-a fost fatal, sustinand teoria medicilor cu privire la faptul ca noul coronavirus nu este letal decat atunci cand persoanele…