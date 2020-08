VIDEO - TV NEWS BUZAU - "Raport special", cu Iulian Gavriluta. "Culisele alegerilor locale din 2020", cu Raul Florescu - candidat PMP la Primaria Rm. Sarat si Doru Muzgoci, politician

Stiri pe aceeasi tema

- News Buzau v-a obisnuit ca in emisiunile difuzate online sa va duca in fata oameni fara o anumita notorietate dar care au ceva de spus si vor sa faca multe pentru comunitatile unde traiesc. Pentru ca suntem in campanie electorala, va prezentam mai multi candidati de la toate partidele, fara deosebire…

- In editia de ieri a “Raportului special” de la TV News Buzau, candidatul PMP la fotoliul de primar al orasului Rm. Sarat – Raul Florescu a prezentat "Contractul de angajare politica" cu care vine in fata alegatorilor si a discutat pe marginea obiectivelor propuse in acest act. A fost o discutie mai…

- Oameni noi in politica, prezentati in premiera la TV News Buzau - "Raport special", cu Iulian Gavriluta. De data asta, in platou a fost prezent inginerul in transporturi - Corneliu Baldovin (antreprenor), candidat pentru Consiliul local Buzau din partea PLUS.

- “Vulcanicul” politician de la Nehoiu – Doru Muzgoci – Pro Romania si-a prezentat noile “achizitii” politice: Nicu Tanase, Radu Bularca si Cristina Miron. A fost present ieri in LIVE la “Raport special” de la Tv News Buzau, cu Iulian Gavriluta.

- Schimbarea in politica buzoiana bate la usa. Ieri, la “Raport special”, Iulian Gavriluta a prezentat doi dintre tinerii politicieni care vor sa aduca un suflu nou in “stiinta de a conduce masele”: Marius Vlasceanu, presedinte ADER Buzau si Violeta Pal, secretar general ADER Rm.Sarat. S-a discutat liber…

- In fata buzoienilor, membrii partidului ADER isi prezinta formatiunea politica si programul. O emisiune marca TV News Buzau - "Raport special", cu Iulian Gavriluta. "Partidul ADER - filiala Buzau" - Valentin Ceausu, coordonator ADER SUD Est, Marius Vlasceanu, presedinte ADER Buzau, Catalin Juganaru,…

- "Stiri de pe Valea Buzaului" este titlul de la care a inceput “focul” dezbaterilor din studioul TV News Buzau, impotriva pesedistului “Gherghe” zis si “Guzganul”. Prost consiliat si invechit in minciuni si rele, “Gherghe” a incercat fara succes sa isi “albeasca” imaginea ponosita si sa plateasca la…

- Spatiul politic buzoian are nevoie de oameni noi, oameni fara un trecut politic patat, care sa aduca un suflu nou in judet News Buzau va prezinta figuri noi de tineri dornici sa se afirme in politica.