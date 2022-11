Politistii au emis 10.867 de ordine de protectie provizorii in primele 10 luni ale anului

In primele 10 luni ale acestui an, politistii au emis 10.867 de ordine de protectie provizorii, 4.319 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. In aceeasi perioada, politistii au intervenit… [citeste mai departe]