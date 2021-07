VIDEO Trei morţi în incendiile de vegetaţie care continuă să facă ravagii în sudul Turciei (GALERIE FOTO) Trei persoane au fost gasite decedate in urma unui incendiu forestier masiv care continua sa arda joi pentru cea de-a doua zi consecutiva in sudul Turciei, au anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD) si ministrul Agriculturii, autoritatile centrale continuand eforturile depuse pentru a salva persoanele aflate in pericol si pentru a stinge acel focar inca activ, informeaza Reuters. Peste 100 de persoane au necesitat evacuare, ingrijiri medicale sau au fost afectate de pagube materiale cauzate de incendiu. Vremea caniculara si vantul puternic au facut ca flacarile sa se raspandeasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

