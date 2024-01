VIDEO | SUBPREFECTUL JOKER! SAMBA-SAMBA… Din pacate, nu e un trucaj ieftin, ci realitatea. El este Mircea Gologan, subprefectul județului. In timp ce acesta dansa samba in Brazilia, vasluienii faceau același lucru cu mașinile pe șoselele inzapezite ale Vasluiului. Evident, vacanța a fost programata cu mult inainte și nu avea de unde sa știe subprefectul Joker de urgia din […] Articolul VIDEO | SUBPREFECTUL JOKER! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

