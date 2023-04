Evan Gershkovich, reporterul Wall Street Journal arestat in Rusia sub acuzația de spionaj, a pierdut apelul impotriva arestarii și detenției sale in fosta inchisoare KGB unde este ținut in așteptarea procesului. Audierea a fost efectiv procedurala, acoperind modul in care ar trebui sa fie deținut inainte de proces, dar nu și despre fondul acuzațiilor. Ambasadorul SUA in Rusia, Lynne Tracy, a declarat ca luni (17 aprilie) i-a facut prima vizita personala lui Gershkovici. „A fost prima data cand ni s-a acordat acces consular de cand a fost reținut pe nedrept in urma cu mai bine de doua saptamani.…