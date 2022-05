Video - Protest inedit în Cipru: Fermierii au aruncat laptele și au dat foc fânului în fața Palatului Prezidențial Fermierii din Cipru au aruncat miercuri tone de lapte și au aprins baloți de fan in fața palatului prezidențial din capitala Nicosia, in semn de protest fața de prețurile ridicate și problemelor din producție, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE…

Stiri pe aceeasi tema

- O serie de retaileri americani, inclusiv Target Corp, CVS Health Corp si Walgreens Boots Alliance, au anuntat marti ca au limitat achizitiile de lapte praf pentru bebelusi din cauza problemelor de aprovizionare, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cipru va revoca cetatenia si pasapoartele cipriote in cazul a patru rusi sanctionati de UE dupa agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, a anuntat miercuri guvernul de la Nicosia, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ucraina are capacitati insuficiente de stocare chiar si pentru recolta redusa de cereale din 2022, a avertizat marti un oficial din cadrul Programului Alimentar Mondial (World Food Programme - WFP), intr-un moment in care tara vecina are dificultati in a-si exporta stocurile existente de cereale…

- Exporturile de porumb ale Ucrainei ar putea scadea pana la 17 milioane de tone in anul agricol 2021/22, de la 23,1 milioane de tone in anul agricol precedent, ca urmare a invaziei rusesti, a declarat miercuri un oficial din conducerea Ministerului ucrainean al Agriculturii, transmite Reuters.…

- Creșterea prețurilor de consum in cele 19 țari care folosesc moneda euro a accelerat de la 5,9% in februarie, a anunțat vineri Eurostat, cu mult peste estimarile de 6,6%, in condițiile in care razboiul din Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei au impins prețurile la carburanți și gaze naturale la…

- Un activist de mediu a intrat pe teren si s-a legat de poarta, joi, la meciul Everton - Newcastle, o restanta din etapa a XX-a a Premier League, informeaza mirror.co.uk. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Situatia din cea mai mare tabara de refugiati din Cipru, Pournara, s-a deteriorat si mai mult, a declarat presedintele cipriot Nikos Anastasiades, vorbind despre "conditii tragice", in timpul unei vizite luni in tabara situata la vest de capitala Nicosia, relateaza DPA. Fii la curent cu cele…

- Trupele ruse au deschis duminica focul la un protest impotriva ocupatiei ruse in Nova Kahovka (sudul Ucrainei) si au ranit cinci persoane, a anuntat agentia de presa ucraineana Interfax Ucraina, care citeaza martori oculari, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…