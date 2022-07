Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al doilea contingent de pompieri romani, care a ajuns in aceste zile in Grecia, intervine, marti, la prima misiune de localizare si lichidare a unui incendiului izbucnit in proximitatea mai multor locuinte din zona Penteli, aflata in nord-estul Atenei.

- Un incendiu de proporții a izbucnit marți seara in nord-estul Atenei. Focul, amplificat de un vant puternic, a dus la evacuarea a noua sate de la poalele Muntelui Penteli și a inchis mai multe drumuri. Printre pompierii care intervin pentru stingerea flacarilor se afla și pompierii romani aflați in…

- Pompierii romani intervin la prima misiune de stingere a unui incendiu izbucnit langa mai multe locuințe din zona Penteli, aflata in Nord-Estul Atenei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Marti, 5 iulie, in jurul pranzului, la solicitarea autoritatilor elene, pompierii romani au intervenit in zona Porto Germeno, la un incendiu care afecteaza vegetatia uscata, lastarisul si padurea din zona respectiva, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU .In actiunile derulate…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza marti ca 28 de pompieri romani cu trei masini de stingere incendii de padure si o cisterna de mare capacitate intervin in zona regiunii Schimatari, situata la nord de Atena, Grecia, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu care afecteaza o…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza marti ca 28 de pompieri romani cu trei masini de stingere incendii de padure si o cisterna de mare capacitate intervin in zona regiunii Schimatari, situata la nord de Atena, Grecia, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu care afecteaza o suprafata…

- Modulul national specializat de stins incendii de padure actioneaza luni, 4 iunie, pentru lichidarea unui incendiu, in zona regiunii Schimatari, situata la Nord de Atena, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU .Astfel, 28 de pompieri romani, 3 masini de stingere incendii de…

- In perioada 01 iulie – 01 august 2022, Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, participa cu un modul național specializat de stins incendii de padure la un program pilot de pre-poziționare, organizat…