Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se angajeaza sa foloseasca integral pachetul financiar de fonduri europene de care va beneficia Romania in urmatorii ani pentru dezvoltarea tarii, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban, joi, la lansarea in consultare publica a Planului National de Redresare si Rezilienta. …

- Florin Citu a afirmat, joi seara, la prezentarea Planului National de Redresare si Rezilienta ca ”Guvernul liberal face din nou diferenta” si a prezentat din timp, intr-un mod transparent, planurile pentru viitorul Romaniei. ”Conturile sunt pregatite, sa vina banii”, si-a inceput Citu discursul. …

- ”Traversam o perioada extrem de dificila cu restrictii si constrangeri ale caror efecte negative le-am resimtit cu totii. Avem de gestionat provocarile crizei sanitare, insa in egala masura trebuie sa pregatim masurile pentru dezvoltarea tarii noastre. Modelul axat pe consum a neglijat tocmai investitiile,…

- „Planul National de Redresare si Rezilienta trebuie sa fie rezultatul unui consens national. Conform recomandarilor institutiilor europene, acest plan ar fi trebuit realizat prin consultarea societatii civile, a sindicatelor si patronatelor. Pentru consistenta, dar mai ales pentru a transforma planul…

- ”Suntem prinși între doua zicale: Pâna la Dumnezeu te omoara sfinții iar al doilea e Peștele de la cap se-mpute. Și e foarte puțin loc pentru buna credința între aceste doua zicale. Cerințele legale pentru firme au ajuns la nivele care frizeaza absurdul. Fie ca ești o pravalie…

- Aproape un milion de copii, adica unul din trei elevi din Romania, nu au avut acces la educație timp de mai multe luni, dupa decizia de inchidere a școlilor, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare, consultat de Edupedu.ro . Este un document de lucru al Guvernului, care urmeaza…

- Europarlamentarii Dragos Pislaru si Cristian Ghinea au prezentat joi masurile economice din planul USR PLUS pentru guvernare, aratand ca acestea reflecta si viziunea formatiunii despre modul in care pot fi valorificate cele 30 de miliarde de euro care vor reveni Romaniei, in cadrul Planului National…

- Marcel Bolos a afirmat luni, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul are sarcina de a creiona documentele strategice pentru accesarea celor 79,9 de miliarde de euro alocati Romaniei in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene. Ministrul Fondurilor Europene a explicat cum este structurat…