Stiri pe aceeasi tema

- Kamara este, fara indoiala, un tata minunat! Desi a divortat de Oana, femeia care i l-a daruit pe Leon, artistul a ramas trup si suflet alaturi de copilul sau. Celebrul cantaret face tot ce-i sta in putinta pentru ca pustiul sa treaca peste suferinta care il macina din momentul in care a vazut lumina…

- Chiar daca a devenit bunic in luna septembrie, Adrian Minune (44 de ani) nu se lasa cumintit! Desi acasa are o familie, celebrul manelist isi rasfata de zor amanta. Recent, interpretul a dus-o pe bruneta care i-a „furat” inima intr-un local de fite. Cu aceasta ocazie, cei doi au lut parte la un moment…

- Dansator, coregraf si om de televiziune, Wilmark este o prezenta constanta in showbiz-ul romanesc. Cu toate acestea, foarte putini sunt cei il cunosc cu adevarat. Celebrul columbian este un familist convins si nu ezita sa le faca toate celor mai importante persoane din viata sa.

- Fara indoiala, Bogdan Andone (44 de ani) este cel mai mediatizat antrenor roman al momentului! Chemat sa-l inlocuiasca pe Dan Alexa la Astra Giurgiu, acesta a reusit deja sa iasa in evidenta! Recent, in amiaza mare, tehnicianul a fost protagonistul unor moment neasteptat.

- Unul e cu credinta, iar celalalt se da in vant dupa micile placeri ale vietii. In timp ce Gigi Becali merge la Biserica si are grija ca vestiarul celor de la FCSB sa fie dat cu tamaie, nepotul sau preferat se „impartaseste” cu alcool. Recent, dupa ce a baut, Lucian s-a urcat la volan.

- Vitezist de rasa pe terenul de fotbal, Adi Popa (31 de ani) este rapid si atunci cand se afla la volan. Recent, mijlocasul de la FCSB a fost protagonistul unei curse nebune pe strazile Capitalei. Totul de dragul iubitei sale!

- Cancan.ro a publicat fotografii și video cu Cristian Dide și alți protestatari #rezist de pe o plaja din Mamaia. Celebrul protestatar, care cerea donații pe Facebook, a coborat dintr-o mașina luxoasa Porsche Cayenne S. Sursa citata scrie ca Dide era la plaja alaturi de soția sa, la fel și…

- Fosta sotie a lui Robert Negoita duce o viata de huzur! Divortata de primarul Sectorului 3 al Capitalei in urma cu trei ani, Sorina Docuz si-a gasit fericirea alaturi de Madalin Stan, impreuna cu care are un copil. Cunoscut in lumea buna a Bucurestiului drept Madalin de la Giurgiu, barbatul o rasfata…