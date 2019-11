Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anunțul de divorț, Bianca Dragușanu a publicat pe rețelele de socializare o fotografie in care se poate vedea ca are pe mana niște rani, iar textul care insoțea imaginea era „Signs of love" (n.r. semne de iubire), scrie unica.ro. Citeste si Bianca Dragusanu, dezlantuita in club dupa ce…

- Este o zi plina de emotie si fericire pentru Alessandra Stoicescu si sotul ei. Cei doi, insotiti de fiica lor, au ajuns la biserica, acolo unde micuta urmeaza sa fie crestinata. www.spynews.ro va prezinta singurele imagini de la eveniment.

- I-a jurat iubire eterna Elenei Basescu, dar nu s-a tinut de cuvant si a divortat de aceasta in 2016. Apoi, precum un veritabil cuceritor, a schimbat femeile ca pe sosete. Cu toate acestea, adevaratele sentimente pe care „Syda” le nutreste sunt pentru copiii sai, Sofia Anais si Traian Junior.

- Unul e cu credinta, iar celalalt se da in vant dupa micile placeri ale vietii. In timp ce Gigi Becali merge la Biserica si are grija ca vestiarul celor de la FCSB sa fie dat cu tamaie, nepotul sau preferat se „impartaseste” cu alcool. Recent, dupa ce a baut, Lucian s-a urcat la volan.

- Marile temeri ale romanilor, cand vine vorba despre banii in familie, sunt frica de a nu avea un venit sigur si teama de a nu iti putea intretine copiii, arata un studiu realizat de sxpertul financiar Eusebiu Burcas,

- Lipsa unui venit sigur, imposibilitatea de a-și intreține copiii și lipsa unor resurse financiare suficiente la pensie, sunt doar cateva dintre gandurile care le dau fiori adulților de la noi, arata concluziile unui studiu la care au participat mai multe cupluri, demarat de expertul financiar Eusebiu…

- Bianca Dragusanu face ce face si reusete sa impresioneze! Cand vine vorba de facut cadouri, nimeni nu o intrece pe vedeta. Recent, superba blondina si-a lasat fara cuvinte una dintre cele mai bune prietene.

- Fosta sotie a lui Robert Negoita duce o viata de huzur! Divortata de primarul Sectorului 3 al Capitalei in urma cu trei ani, Sorina Docuz si-a gasit fericirea alaturi de Madalin Stan, impreuna cu care are un copil. Cunoscut in lumea buna a Bucurestiului drept Madalin de la Giurgiu, barbatul o rasfata…