- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 14 cetateni din Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu produse electronice ce trebuiau sa ajunga in Germania.

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat paisprezece cetateni din Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria,...

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat paisprezece cetateni din Siria, Irak și Egipt, ascunsi in doua autoutilitare, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria fara indeplinirea formalitatilor de frontiera. In ultimele 24 de ore, la Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș au depistat doi cetateni din Bangladesh, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu mobila. La Punctul de Trecere a Frontierei Borș, judetul Bihor, s-a prezentat, ieri, pentru…

- Politistii de frontiera din Nadlac II au depistat cincisprezece cetateni din Irak, Siria și Turcia, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un spatiu special amenajat sub remorca unui automarfar fara incarcatura. In data de 18.02.2021, in jurul orei 00.25, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat treizeci și doi de cetateni din Siria, Irak și Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu profile de aluminiu. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II au depistat cincisprezece cetateni din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare care transportau diverse bunuri in Italia. ”In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat 56 de cetateni din Siria, Irak, Bangladesh și India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport. In data de 05.01.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…