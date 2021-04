Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Hampton si Florian Zeller, scenaristii filmului "The Father", au castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, la cea de-a 93-a editie a galei premiilor decernate de Academia de film americana, conform contului de Twitter al evenimentului.…

- Emerald Fennell, scenarista si regizoarea filmului "Promising Young Woman", a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original la cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles, informeaza contul de Twitter al evenimentului.…

- Academia Britanica de Film acorda in aceasta premiile BAFTA, intr-o ceremonie diferita, imparțita in doua seri, din cauza pandemiei COVID-19. Gala incepe de la ora 21.00, cu o prezența limitata a vedetelor. Ceremonia de anul acesta are o importanța aparte pentru Romania, caci pentru prima oara in istorie…

- Lungmetrajul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, se regaseste pe lista peliculelor care au fost nominalizate luni la premiul Oscar pentru cel mai bun film, potrivit platformelor online ale Academiei de film americane, institutia care decerneaza aceste trofee. La categoria cel mai bun film vor concura…

- Actrița Priyanka Chopra și soțul ei, cantarețul Nick Jonas, au inceput sa anunțe nominalizarile la cele 23 de categorii, intr-o ceremonie online, transmisa pe canalul de YouTube al Academiei Americane de Film.Sunt, in total, 23 de categorii la care filmele se bat pentru cele mai ravnite statuete din…

- Actrița Priyanka Chopra și soțul ei, cantarețul Nick Jonas, vor anunța nominalizarile la cele 23 de categorii, intr-o ceremonie online, transmisa pe canalul de YouTube al Academiei Americane de Film. Astazi, incepand cu ora 14.15, se anunța filmele care intra in cursa pentru premiile Oscar, intr-o ceremonie…

- Marți dupa-amiaza, intr-o ceremonie virtuala, prezentata de la Londra, Academia Britanica de Film (BAFTA) a facut cunoscute nominalizarile sale pentru anul 2020. Pentru prima oara in istoria de decenii a premiilor, Romania a reușit sa aiba o pelicula nominalizata: Colectiv, documentarul lui Alexander…

- Filmele "Judas and the Black Messiah” si "The Trial of Chicago 7” se numara intre productiile nominalizate la premiile Sindicatului scenaristilor americani (Writers Guild of America, WGA), ce vor fi acordate anul acesta pe 21 martie.