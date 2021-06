Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a sustinut joi ca proiectul privind strategia de gestionare a apei, care nu a fost acceptat la finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru ca "nu era suficient de verde", va fi finantat in urmatorii ani din alte surse financiare, conform…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, vineri, la Buzau, ca a fost depus un proiect de finantare a investitiilor la Banca de gene Buzau prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). "Am prins in bugetul pe anul acesta finantarea demararii acestui proiect al Bancii de gene de la Buzau,…

- Primul ministru a facut declarații la Palatul Victoria. Premierul a vorbit despre Planul Național de Redresare și Reziliența, dar și despre cum evolueaza campania de vaccinare și masurile de relaxare care pot urma.

- Comisia Europeana nu este de acord cu proiectul in valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localitați la gaze naturale, din Planul Național de Redresare și Reziliența. Anunțul a fost facut de Ludovic Orban, dupa ședința Biroului Executiv Național, in care liberalii s-au aratat…

- "PNRR nu a fost respins. Noi suntem intr-un dialog continuu, atat cu Comisia, cat si cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Lucram la aceste fise pentru fiecare proiect in parte inca de anul trecut. Dupa schimbarea Guvernului, am reluat activitatea cu noua conducere a ministerului, intre…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, luni, ca Planul National de Redresare si Rezilienta nu a fost respins de Comisia Europeana, iar specialistii lucreaza la detaliile cerute, mentionand ca pentru Romania infrastructura care gestioneaza apa este esentiala si este "oportun" ca o parte…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Digi24 ca a aflat de observațiile pe care Comisia Europeana le are in legatura cu fondurile pentru irigații cuprinse in Planul Național pentru Redresare și Reziliența, dar Romania iși susține in continuare acest proiect la Bruxelles.