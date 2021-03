Stiri pe aceeasi tema

- Suma alocata in perioada de tranzitie, 2021-2022, pentru instalarea tinerilor fermieri se ridica la 100 de milioane de euro, in conditiile in care prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 - 2020 au fost prevazute pe aceasta masura fonduri totale de 476 de milioane de euro, potrivit…

- Elvetia vrea sa importe carne de vita de calitate superioara din Romania, solicitand sprijinul autoritatilor romane pentru identificarea potentialilor exportatori si indeplinirea procedurilor de autorizare/certificare. Acest a fost unul dintre subiectele discutate joi de catre ministrul Agriculturii…

- Ajutorul National Tranzitoriu (ANT) va fi mai mic in acest an, pentru ca bugetul pe care l-am avut la dispozitie a fost redus in 2021, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Ajutorul National Tranzitoriu sau subventia mica,…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros a dat din nou dovada de o lipsa crasa de bun simț și viziune administrativa. In viața mea nu am vazut un management mai prost și mai falimentar, dar sa pui sub risc viața fermierilor și a agriculturilor (inclusiv a legumicultorilor) deja este un atentat la siguranța…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros a dat din nou dovada de o lipsa crasa de bun simț și viziune administrativa. In viața mea nu am vazut un management mai prost și mai falimentar, dar sa pui sub risc viața fermierilor și a agriculturilor (inclusiv a legumicultorilor) deja este un atentat la siguranța…

- Romania trebuie sa realizeze forma finala a Programului National Strategic pana la sfarsitul lunii noiembrie, in prezent fiind asteptate observatiile la cea de-a doua varianta a analizei nevoilor, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, in cadrul unei dezbateri online despre viitorul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va fi luat cu asalt de catre fermieri in perioada urmatoare ca urmare a promisiunilor neonorate de catre ministrul Adrian Nechita Oros, dar mai ales a amanarilor repetate privind acordarea subvențiilor europene. Practic, fermierii il acuza pe ministrul Adrian…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…