- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca, pentru domeniile care isi vor relua activitatea, somajul tehnic va fi inlocuit de o masura de sustinere prin alocarea unui procent din salariul brut de pana la 41,5%. ‘Pentru acele domenii in care se vor mentine restrictiile, dupa data de 1 iunie, vom…

