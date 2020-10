Stiri pe aceeasi tema

- "Sustinem categoric cota unica de impozitare si nu vom majora taxe" Foto: gov.ro Întreprinderile mici si mijlocii si mediul de afaceri trebuie sa fie "un partener serios al Guvernului", implicat în sustinerea fundamentarilor care sa duca la decizii care au efect în economia…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, vineri, la ”Topul national al firmelor private din Romania”, eveniment organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii, despre parteneriatul dintre Guvern și mediul de afaceri și rezultatele pe care acesta le-a generat. "Va asigur…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, vineri, la ”Topul national al firmelor private din Romania”, eveniment organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii, despre parteneriatul dintre Guvern și mediul de afaceri și rezultatele pe care acesta le-a generat.Impactul COVID-19…

- "Va asigur ca participarea mea nu e dictata de considerente politico-electorale, ci de convingerea mea ca mediul de afaceri trebuie sa fie un partener serios al guvernului. Guvernul a fost deschs la dialog deschis permanent cu mediul de afaceri si multe decizii au fost luate in dezbateri cu…

- Federatia SANITAS din Romania va declansa greva japoneza in toate unitatile sanitare din tara incepand cu data de miercuri, 7 octombrie, in cazul in care conducerea Guvernului nu va accepta organizarea unei intalniri de urgenta cu participarea sefului Guvernului, pentru identificarea unor solutii la…

- Guvernul a adoptat un memorandum pentru semnarea contractului de proiectare si executie a tronsonului 4 al drumului expres Pitesti-Craiova, a declarat, miercuri, la Pitesti, premierul Ludovic Orban. Potrivit acestuia, masura a fost adoptata dupa ce una dintre firmele participante la licitatie a contestat…

- Consiliul National al Elevilor a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca multe consilii locale nu vor avea bani pentru cumpararea materialelor de protectie sanitara destinate elevilor si profesorilor. De asemenea, CNE spune ca scolile vor avea la dispozitie doar doua zile pentru a pregati…

- Florin Parvu zis Chinezu, mare amator de jocuri de noroc, acte de evaziune și trafic de influența, este reprezentantul Consiliului in negocierile cu autoritațile statului Interlopi marunți, buticari de duzina, cartofori și samsari de mașini și-au arogat calitați de reprezentare a breslei patronatului…