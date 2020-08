Stiri pe aceeasi tema

- Seful executivului a sustinut un discurs, dar a fost intampinat cu huiduieli si vociferari, care nu au incetat pe tot parcursul alocutiunii. Premierul a fost protagonistul unui moment jenant: in timp ce vorbea despre problemele minerilor, acesta a uitat denumirea minei Lonea, ceea ce a nemultumit…

- La Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis are o intalnire pe tema educatiei cu premierul Ludovic Orban si mai multi ministri din Executiv. Autoritatile cauta solutii pentru desfasurarea noului an scolar si universitar. Seful statului spunea, saptamana trecuta, ca scoala nu va incepe in conditii…

- Doris Rai ramane ferma și se aventureaza singura in cursa pentru fotoliul de primar al Bistriței. Prezenta intr-o emisiune Bistrițeanul LIVE, Doris Rai a vorbit deschis despre bistrițeni, politica și administrație in viziunea sa. Unul dintre proiectele sale pentru Bistrița este transformarea Wonderland…

- Alianța pentru Agricultura și Cooperare a avut, in lunile iunie și iulie, un intens schimb de opinii cu conducerea executivului Romaniei, cu scopul soluționarii unor probleme presante cu care agricultura și industria alimentara se confrunta in acest an deosebit de dificil. Acesta a culminat cu intalnirea…

- "Vom cauta o solutie pentru marirea alocatiilor, nu ne putem permite dublarea lor, ar fi a doua dublare din martie 2019. Va trebui sa gandim un timing, un calendar de crestere a alocatiilor. Spre exemplu, dublarea care s-a facut fara niciun calcul in martie 2019 a generat cheltuieli de 7 miliarde…

- Oamenii de afaceri cauta soluții pentru a depași criza provocata de coronavirus. Administratorul Hotelului Rusu, Cristian Tamaș, vine cu o soluție astfel incat sa ii ajute și pe producatorii locali. Pandemia de coronavirus a afectat grav industria Horeca. Oamenii de afaceri cauta soluții…

- Școlile particulare din Romania invita Guvernul Romaniei la dialog deschis și la crearea unui parteneriat constructiv pentru imbunatațirea imediata a sistemului național de invațamant. Reprezentanții școlilor private au trimis o solicitare primului ministru, Ludovic Orban, cu o invitație de a crea…

- Social-democrații solicita Guvernului sa gaseasca soluții pentru accesul tuturor elevilor la cursurile online și sa le asigure astfel dreptul gratuit la educație. Liderul formațiunii, Marcel Ciolacu afirma pe o rețea de socializare ca, deși in urma cu doua luni premierul Ludovic Orban a promis ca va…