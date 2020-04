Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la USR solicita demisia de urgența a ministrului de Interne, Marcel Vela, dupa ce s-a constatat faptul ca acesta este in opoziție cu președintele Klaus Iohannis și a generat un scandal uriaș in spațiul public.Citește și: Marcel Vela lamurește controversele din spațiul public: romanii…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca masura privind trimiterea bugetarilor in somaj tehnic pentru 15 zile in perioada starii de urgenta aduce o economie la buget intre 1,2 si 1,5 miliarde de lei. "Este exact ceea ce am anuntat public, cred ca trebuie sa fim solidari, cred ca trebuie sa impartim greutatile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova a aprobat, marti, initierea demersurilor necesare pentru rechizitia de bunuri si prestari de servicii in interes public, masura avand ca scop asigurarea spatiilor necesare pentru carantinarea celor suspectati de infectare cu noul coronavirus potrivit…

- Raed Arafat trage un semnal de alarma și indeamna romanii sa poarte masca de protecție in public pentru a opri raspandirea coronavirusului. "Cand am vorbit la inceputul pandemiei despre purtarea...

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca Guvernul nu ia in considerare in acest moment o restructurare a aparatului public, insa dupa rezolvarea crizei de sanatate este timp pentru reforme in domeniul public. Florin Citu precizeaza ca nu exista vreo discutie privind restructurarea aparatului…

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, se arata nedumerit de modul cum se imbolnavesc brusc prefecții, alții de la Casa de Sanatate cand sunt pe cale de a fi dați afara. „De fiecare data cand incerci sa te indrepti impotriva lor pentru ca nu isi fac treaba, intra singuri in concediu medical. Asta e o chestie…

- Anuntul a fost facut de actualul partener, intr-un live facut pe contul sau de socializare. Iubitul Oanei Radu a marturisit ca este viitorul soț al cantareței. Odata dezvaluita noua poveste de dragoste, Oana Radu a avut de infruntat criticile prietenilor virtuali. Care i-au batut obrazul ca…