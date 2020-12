O moneda de cinci lire sterline emisa de Monetaria Regala Britanica pentru a-l comemora pe legendarul muzician David Bowie a fost trimisa in stratosfera, informeaza DPA. Monetaria Regala (The Royal Mint), institutia care produce banii aflati in circulatie in Marea Britanie, a publicat un videoclip in care moneda comemorativa apare zburand spre spatiu pana la o altitudine de peste 35.000 de metri. Scopul demersului este acela de a promova noua serie de monede comemorative David Bowie emise de Royal Mint, care nu va fi pusa in circulatie, ci va putea fi achizitionata online de fanii muzicianului.…