- Sarbatoarea de Craciun se apropie. Este in primul rand o sarbatoarea a darului, a gestului unui de a darui. Cum din dar, dar se face, Iulius Town Timișoara a pus in funcțiune, in Atriumul Iulius Mall, Mașina Dorințelor. Rotițele acesteia incep sa se invarta in momentul in care este introdusa…

- Ganea Ioan, din București, ne scrie despre dificultațile pe care le intampina in demersurile facute pentru returnarea banilor pe care i-a cheltuit in Franța pentru tratamente medicale. Libertatea prezinta avantajele deținerii unui card european de asigurari de sanatate, pentru cei aflați in astfel de…

- Canada este prima calificata in sferturile de finala ale Cupei Davis, dupa ce a invins cu 2-1 formatia Statelor Unite, marti la Madrid, obtinand astfel cea de-a doua victorie in aceasta competitie rezervata echipelor nationale masculine de tenis.Ca si in confruntarea cu Italia, desfasurata luni, canadienii…

- Un scandal izbucneste intre femeile din PSD chiar in campania electorala pentru alegerile prezidentiale. Presedintele PSD Sector 2, Rodica Nassar, o ataca pe Sorina Pintea, ministrul Sanatatii. Nassar este chiar subalterna lui Pintea pe Ministerul Sanatatii, unde ocupa functia de secretar de stat."Intr-un…

- Africa de Sud și Anglia se vor duela in marea finala a Cupei Mondiale de rugby, ediția a 9-a. Cele doua echipe sunt familiarizate cu trofeul „Webb Ellis”. A fost caștigat de sud-africani in 1995 și 2007, iar de Anglia in 2003. Anglia e marea favorita la caștigarea Cupei Mondiale. Parcursul fara greșeala…

- Proiectul Youth Centers UP a ajuns in finala Galei Tineretului din Romania. Prin „Youth Centres UP”, in aceasta vara, 125 de voluntari, veniți din țari de pe patru continente, au transformat cinci puncte termice abandonate in centre de tineret de cartier, in Timișoara. Puteți vota acest proiect.

- Iulian Marinescu, elev la Colegiul National “Vladimir Streinu” din Targoviste, si-a scos la licitatie centura mondiala la WKF-Kickboxing, obtinuta in anul 2016 in Italia, pentru a o ajuta pe Gabriela Soroiu, o femeie bolnava de cancer, care asteapta sa fie tratata la o clinica din Turcia.

- Nationala de baschet masculin a SUA a încheiat, sâmbata, Cupa Mondiala de la Beijing, pe locul 7, dupa ce a învins Polonia, scor 87-74, în partida de clasament final. Pentru americani este cea mai slaba clasare din istoria de 18 participari la Cupa Mondiala, la care au în…