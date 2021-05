Stiri pe aceeasi tema

- O balena cenusie, despre care se crede ca s-a ratacit in Marea Mediterana, aflandu-se la mare departare de Oceanul Pacific, arealul sau natural, a fost observata deplasandu-se spre sud de-a lungul coastei estice a Spaniei, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro. Balena, cu o lungime de opt metri,…

- O balena cenusie s-a ratacit în Marea Mediterana, la mii de mile departare de habitatul sau natural din Oceanul Pacific, și încearca cu disperare sa se întoarca acasa. Biologii sunt îngrijorati ca balena, botezata Waly, ar putea sa moara, informeaza Reuters.Citește întreaga…

- O tanara balena cenusie ratacita in Marea Mediterana, la mii de mile departare de habitatul sau natural din Oceanul Pacific, incearca cu disperare sa se intoarca acasa, insa biologii sunt ingrijorati ca exemplarul ar putea sa moara, informeaza Reuters.

- O tanara balena cenusie ratacita in Marea Mediterana, la mii de mile departare de habitatul sau natural din Oceanul Pacific, incearca cu disperare sa se intoarca acasa, insa biologii sunt ingrijorati ca exemplarul ar putea sa nu supravietuiasca, informeaza Reuters. Balenele cenusii migreaza de obicei…

- Lionel Messi a devenit jucatorul cu cele mai multe meciuri disputate in tricoul echipei FC Barcelona (768), duminica seara, in victoria categorica obtinuta de catalani pe terenul formatiei Real Sociedad, in care starul argentinian a reusit o dubla, potrivit Agerpres. Messi a punctat in minutele 56…

- Dronele au surprins balenele cu inotatatoare intorcandu-se in aceeasi parte a coastei spaniole pentru un ritual anual de ospat cu crustacee, informeaza Reuters duminica. Balena cu inotatoare obisnuita traieste in oceanele din intreaga lume, inclusiv Oceanul Arctic, Atlantic si Marea Mediterana. Aceste…

- ​Vedeta NBA Pau Gasol, 40 de ani, a semnat un contract valabil pâna la finalul acestui sezon cu echipa de baschet FC Barcelona, informeaza News.ro.Pau Gasol a jucat trei sezoane la Barcelona, la începutul carierei, înainte de a se transfera în campionatul nord-american…

- Câteva mii de persoane au protestat în mai multe orase din Spania dupa arestarea, marti, a unui rapper, condamnat la închisoare pentru insulte aduse monarhiei si glorificarea violentei, informeaza DPA, citata de Agerpres.Rapperul Pablo Hasel, pe numele sau real Pablo Rivadulla…