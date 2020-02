VIDEO Noul coronavirus: Un orășel italian închide școlile, birourile și barurile, după trei cazuri confirmate de infecție Mica localitate Codogno, în nordul Italiei, unde șase persoane au fost testate pozitiv la noul coronavirus, printre care un barbat de 38 de ani internat la terapie intensiva, a decis vineri sa închida toate locurile publice, scrie AFP.



UPDATE Cel puțin 9 orașe din Lombardia și unul din Veneția, în nordul Italiei, au închis vineri barurile, școlile și alte locuri publice din cauza suspiciunilor de contaminare a 16 persoane cu noul coronavirus.



Decizia a fost luata de ministerul Sanatații în acord cu cele doua regiuni vizate, în condițiile în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost inregistrate pana in prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza CNN. Potrivit Autoritații de Sanatate…

- Autoritațile germane au anunțat vineri ca au confirmat al șaptelea caz de infectare cu noul tip de coronavirus din China in persoana unui barbat care lucreaza pentru compania din Bavaria unde alți cinci angajați au fost diagnosticați cu acest virus, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Anterior,…

- Autoritațile din Romania au luat primele masuri in ceea ce privește prevenirea infectarii cu noul tip de coronavirus ce a aparut in China, la doar o zi dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a emis alerta globala.

- Primele doua cazuri de persoane infectate cu noul tip de coronavirus au fost confirmate in Marea Britanie, au informat vineri serviciile medicale britanice, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Pacienții, care fac parte din aceeași familie, sunt tratați de Serviciul Național al…

- Franta confirma doua cazuri de coronavirus - primele diagnostice din Europa. Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a declarat vineri ca doua cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Franta, un caz in sud-vestul orasului Bordeaux si un altul la Paris. Ambii pacienti au fost recent in China.…

- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro.Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux, informeaza mediafax.ro. Citește și: Romanii și-au pierdut…

- Patru persoane din Thailanda sunt infectate cu noul coronavirus identificat in China, crescand temerile la nivel global cu privire la aparitia unei epidemii, au informat autoritatile, citate de DPA. Ministerul Sanatatii Publice a precizat miercuri intr-o declaratie ca inca doua persoane au fost testate…